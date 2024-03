Bericht: Kane enttäuscht von Tuchel-Abschied

Beim FC Bayern haben nicht alle Spieler die Trennung von Trainer Thomas Tuchel zum Saisonende positiv aufgenommen, so auch Harry Kane. Wie der ‚kicker‘ aus dem Umfeld des Torjägers erfuhr, sei Kane „etwas enttäuscht“ vom Tuchel-Aus. Kein Wunder, schließlich spielte Tuchel beim Wechsel des Engländers nach München eine große Rolle. Dazu hatte der Bayern-Trainer dem 30-Jährigen zu Saisonbeginn eine Stammplatzgarantie gegeben und gesagt: „Er spielt jedes Spiel.“

Dass sich Kane aufgrund des Abschieds von Tuchel Gedanken um seine Bayern-Zukunft macht, ist aber nicht der Fall. Dem ‚kicker‘ zufolge hat der Stürmer die Entscheidung der Münchner professionell aufgenommen und akzeptiert. Auch nach dem 8:1-Kantersieg am vergangenen Wochenende gegen Mainz 05 waren beim Kapitän der Three Lions keine Abschiedsanzeichen zu erkennen: „Ich genieße jedes Spiel. Ich genieße das Gefühl für diesen großartigen Verein zu spielen.“ Persönlich könnte es für den Rechtsfuß kaum besser laufen: Bärenstarke 36 Treffer und elf Torvorlagen stehen nach 34 Einsätzen in Kanes Bayern-Bilanz.