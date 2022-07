Fast fix: Ajax schnappt sich Wijndal

Ajax Amsterdam hat den gesuchten Linksverteidiger in der heimischen Eredivisie gefunden. Wie ‚De Telegraaf‘ berichtet, wird Owen Wijndal am heutigen Dienstag als Neuverpflichtung vorgestellt. Der 22-Jährige kommt von AZ Alkmaar und soll bis 2027 unterschreiben. Der Medizincheck wurde bereits am gestrigen Montag absolviert.

Wijndal hatte sich 2010 Alkmaar angeschlossen, reifte dort zum Profi und führte das Team zuletzt als Kapitän an. Für den gebürtige Nordholländer ist es der erste Vereinswechsel als Profi. Der Abwehrspieler blickt auf die Erfahrung von 104 Einsätzen in der Eredivisie sowie elf Länderspiele zurück.