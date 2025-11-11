Neue Eskalationsstufe: Spanien streicht Yamal

Die spanische Nationalmannschaft wird die anstehenden Länderspiele gegen die Türkei und Georgien ohne Superstar Lamine Yamal angehen. Wie der Verband mitteilt, hat der FC Barcelona eine Behandlung beim 18-Jährigen durchgeführt, ohne die Verantwortlichen der Furia Roja in Kenntnis zu setzen.

Das sorgt beim Verband für Entrüstung: „Die medizinische Abteilung des RFEF möchte ihre Überraschung und Verärgerung darüber zum Ausdruck bringen, dass sie am Montag, dem 10. November, dem Tag des Beginns des offiziellen Trainingslagers der Nationalmannschaft, um 13:47 Uhr erfahren hat, dass der Spieler Lamine Yamal am selben Morgen einer invasiven Radiofrequenzbehandlung zur Behandlung seiner Beschwerden im Schambereich unterzogen worden war.“

Das Vorgehen der Katalanen könnte als Revanche interpretiert werden. Yamal hatte im Oktober angeschlagen zweimal für Spanien begonnen, was bei Hansi Flick für Verärgerung gesorgt hatte. Yamal wurde aus gesundheitlichen Gründen jetzt aus dem Kader des Europameisters gestrichen und soll in Barcelona eine Pause einlegen. „Wir vertrauen auf einen positiven Verlauf und wünschen ihm eine schnelle und vollständige Genesung“, so der Verband. Die Ausfallzeit des Rechtsaußen soll sieben bis zehn Tage betragen.