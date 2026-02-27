Neymars deutliche Worte an seine Kritiker

Der inzwischen 34-jährige Neymar hat sich nach seiner Glanzleistung beim 2:1 des FC Santos gegen Vasco da Gama zu Wort gemeldet. Bei ‚SporTV‘ sagte der Brasilianer am gestrigen Donnerstag nach seinem Doppelpack: „Letzte Woche hieß es noch, ich sei der schlechteste Spieler der Welt. Heute habe ich zwei Tore geschossen, und das ist es, was zählt. So ist Fußball. Heute giltst du als nutzlos oder bist ‚im Ruhestand‘, morgen heißt es plötzlich, du müsstest zur Weltmeisterschaft.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Erst dreimal stand Neymar nach seiner Knieoperation auf dem Platz. Das erklärte Ziel des 128-fachen Nationalspielers sieht vor, im Sommer an der Weltmeisterschaft teilzunehmen. Dazu muss er zunächst einmal den physischen Rückstand aufholen. „Ich trainiere hart, um in Topform zu kommen“, so der Edeltechniker, der im Oktober 2023 sein bislang letztes Länderspiel für die Seleção bestritt.