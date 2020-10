Younes wechselt zur Eintracht

Amin Younes kehrt in die Bundesliga zurück. Wie Eintracht Frankfurt verkündet, leihen die Hessen den Dribbler bis 2022 von der SSC Neapel aus. Die Leihgebühr beträgt dem Vernehmen nach rund eine Million Euro. Zudem sichert sich die Eintracht eine Kaufoption auf den fünfmaligen Nationalspieler. Nebenbuhler Fortuna Düsseldorf geht leer aus.

„Mit Amin Younes bekommen wir einen dribbelstarken, technisch versierten Spieler, der zudem bereits eine Menge internationaler Erfahrung mitbringt. Mit seiner Offensivstärke und Schnelligkeit kann er unser Spiel unberechenbarer machen“, sagt Fredi Bobic.

„Zu alter Stärke zurückzufinden“

Eintrachts Sportvorstand weiter: „Hier in Frankfurt hat Amin die besten Möglichkeiten, zu alter Stärke zurückzufinden und uns weiterzuhelfen. Davon sind wir überzeugt. Dass Amin in dieser Phase zu uns kommt und auch finanziell sehr große Zugeständnisse macht, um für die Eintracht zu spielen, zeigt seinen Charakter und schon jetzt seine Identifikation mit der Eintracht. Mein besonderer Dank gilt Präsident Aurelio De Laurentiis, der diesen Transfer ermöglicht hat.“

Younes war im Sommer 2018 von Ajax Amsterdam nach Neapel gewechselt, spielte dort in der abgelaufenen Saison aber nur eine untergeordnete Rolle. Nun folgt nach fünf Jahren in den Niederlanden und Italien die Rückkehr nach Deutschland. Ausgebildet wurde der 27-jährige Flügelstürmer bei Borussia Mönchengladbach (28 Bundesliga-Einsätze). Younes' Vertrag in Neapel läuft noch bis 2023.