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Bundesliga

VfB klärt Torwart-Frage

von Dominik Sandler
Dennis Seimen beim Training @Maxppp
Paderborn Stuttgart

Der VfB Stuttgart geht mit Dennis Seimen als Nummer eins in die kommenden Spiele. Das bestätigte Trainer Sebastian Hoeneß auf der Spieltagspressekonferenz: „Wir haben uns entschieden und das auch schon kommuniziert: Dennis Seimen wird spielen am Samstag.“ Ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub SC Paderborn (15:30 Uhr) wird Seimen also sein Debüt feiern.

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Der 20-Jährige war für diese Saison eigentlich bei den Schwaben ohnehin als Stammkeeper vorgesehen, verletzte sich dann aber vor dem Saisonstart und fiel lange aus. Deshalb übernahm Fabian Bredlow (31) und konnte überzeugen. Bredlow muss sich jetzt aber wieder hintanstellen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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