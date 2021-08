Locatelli wechselt zu Juve

Juventus Turin hat nach der Verpflichtung von Kaio Jorge erneut auf dem Sommertransfermarkt zugeschlagen. Manuel Locatelli verlässt nach langen Verhandlungen US Sassuolo und schließt sich der Alten Dame an.

Der 23-jährige Mittelfeldspieler unterschreibt einen zweijährigen Leihvertrag mit anschließender Kaufpflicht, die unter bestimmten sportlichen Bedingungen greift. Die Sockelablöse liegt bei 25 Millionen Euro und kann erfolgsabhängig um weitere 12,5 Millionen anwachsen.

Locatelli stammt aus der Jugend des AC Mailand und war 2018 zu Sassuolo gewechselt. Dort entwickelte sich das Talent zu einem der besten Mittelfeldspieler der Serie A. In 99 Pflichtspielen stand er für die Schwarz-Grünen auf dem Platz.

Auch der Sprung in die Nationalmannschaft gelang Locatelli von dort aus. 2020 gab er sein Debüt für die Squadra Azzurra und war Teil des Europameister-Kaders von Trainer Roberto Mancini. Nun will Locatelli in Turin auf Titeljagd gehen.