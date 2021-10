Benzema bestätigt: Mbappé will PSG verlassen

Karim Benzema geht davon aus, dass Kylian Mbappé bald für Real Madrid spielen wird. Im Interview mit der ‚L'Équipe‘ bekräftigt der 33-Jährige, dass der Youngster zu den Königlichen wechseln möchte: „Er hat es selbst gesagt. Er will etwas anderes machen. Eines Tages wird er für Real spielen. Ich weiß nicht, wann. Aber er wird kommen. Es ist nur eine Frage der Zeit.“

Vor rund einem Monat hatte Benzema bereits verlauten lassen, dass er davon ausgehe, dass Mbappé für Real spielen werde. Ob der 22-Jährige dies inzwischen seinem Nationalmannschaftskollegen persönlich bestätigt hat? Benzemas Aussagen klingen ganz danach. Weil Mbappés Vertrag bei PSG am Saisonende ausläuft, kann der Dribbler im Januar ohne Einverständnis der Franzosen einen Vertrag bei einem anderen Verein unterzeichnen.

Bestform im Frühherbst der Karriere

Trotz seines fortgeschrittenen Alters denkt der gebürtige Lyoner nicht ans Aufhören: „Ich nehme mir Jahr für Jahr das Ziel, an der Spitze zu bleiben. Es gibt zwei Möglichkeiten, wenn man die 30 knackt: Entweder man gibt auf sich acht und arbeitet körperlich hart oder man lässt sich gehen und beendet seine Karriere zügig. Im Dezember bin ich 34 Jahre alt und fühle mich großartig.“

Tatsächlich befindet sich der begnadete Rechtsfuß in der Form seines Lebens: In der laufenden Saison gelangen Benzema in neun Pflichtspielen 16 Scorerpunkte (neun Tore, sieben Assists) – eine überragende Quote. Spielt Benzema weiterhin auf derart hohem Niveau, darf er sich berechtigte Hoffnung auf den Ballon d’Or machen.

„Darüber muss man nachdenken, wenn man Ambitionen hat. Aber es sollte keine Besessenheit sein. Man sollte sich nicht nur auf sich selbst fokussieren und muss nicht immer zwingend individuell glänzen. Wenn ich ihn gewinne, dann für das, was ich auf dem Feld für meine Mannschaft leiste“, kommentiert Benzema die Ambitionen, Weltfußballer zu werden.