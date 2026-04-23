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Bundesliga

Bayern-Flirt Martínez wird zum Schnäppchen

Der FC Bayern befindet sich im Transfer-Poker um Samuel Martínez. Der Youngster wäre günstig zu haben.

von Dominik Sandler - Quelle: Sky
1 min.
Der FC Bayern zeigt Interesse an Samuel Martinez @Maxppp

Bei der U17-WM hat Samuel Martínez auf sich aufmerksam gemacht und sich spätestens dort in die Notizbücher sämtlicher Scouts der Topklubs gespielt. Das Interesse vom FC Arsenal, Tottenham Hotspur, Borussia Dortmund und dem FC Bayern ist längst hinterlegt. ‚Sky‘ bringt jetzt auch noch die City-Group um Flaggschiff Manchester City und den FC Barcelona ins Spiel.

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Wer auch immer den Zuschlag am Ende bekommt, muss einen überschaubaren Preis an Ausbildungsverein Atlético Nacional zahlen. Dem Bezahlsender zufolge ist das Ziel aller Klubs, einen Vorvertrag mit dem 17-jährigen Toptalent abzuschließen. Als Ablöse würden 800.000 Euro fällig.

In jedem Fall könnte Martínez, der von den Bayern-Verantwortlichen als neuer Kaká angepriesen wird, erst in der Saison 2027/28 zum Team stoßen, da er erst mit erreichter Volljährigkeit in Europa unter Vertrag stehen dürfte. In den kommenden Wochen will der Kolumbianer entscheiden, wohin die Reise geht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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