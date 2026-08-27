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FT-Kurve UEFA Champions League

Glück für Bayern: Die Ergebnisse der CL-Auslosung

Ab 18 Uhr wird in Monaco die Ligaphase der kommenden Champions League-Saison ausgelost. Aus der Bundesliga warten der FC Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig und der VfB Stuttgart auf ihre Gegner.

von Die Redaktion
9 min.
Der Henkelpott im Porträt @Maxppp

BVB in Vorfreude

Beim BVB freut man sich schon auf die teils bekannten und teils neuen Gegner.

Die Lose aus Topf 1

Hier die Begegnungen der Topteams im Überblick.

Topf 1

Das wars

Die Finger glühen, die Auslosung ist beendet. Auf den ersten Blick durchaus machbare Lose für die deutschen Vertreter.

Letztes Los

Die Auslosung endet mit Slovan Bratislava. Inter, Paris St. Germain, Betis Sevilla, AS Rom, Shakthar, OSC Lille, der VfB Stuttgart und der LASK stehen als Gegner fest.

In Athen wird es wild

AEK Athen darf sich auf große Duelle mit Real Madrid, Manchester City, der AS Rom, Borussia Dortmund, Galatasaray, Shakthar, LASK und Como 1907 freuen.

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Norwegischer Meister

Viking Stavanger bekommt es mit dem FC Bayern, Atlético Madrid, PSV, Aston Villa, Feyenoord, der SSC Neapel, Sabah und dem VfB Stuttgart auf dem Rasen zu tun.

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veröffentlicht am - Aktualisiert am
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