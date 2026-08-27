Ab 18 Uhr wird in Monaco die Ligaphase der kommenden Champions League-Saison ausgelost. Aus der Bundesliga warten der FC Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig und der VfB Stuttgart auf ihre Gegner.
BVB in Vorfreude
Beim BVB freut man sich schon auf die teils bekannten und teils neuen Gegner.
Hi @Inter— Borussia Dortmund (@BlackYellow) August 27, 2026
Hi @Arsenal
Hi @RealBetis
Hi @AstonVilla
Hi @VillarrealCF
Hi @Glimt
Hi @AEK_FC_OFFICIAL
Hi @fc_sabah
Die Lose aus Topf 1
Hier die Begegnungen der Topteams im Überblick.
Das wars
Die Finger glühen, die Auslosung ist beendet. Auf den ersten Blick durchaus machbare Lose für die deutschen Vertreter.
Letztes Los
Die Auslosung endet mit Slovan Bratislava. Inter, Paris St. Germain, Betis Sevilla, AS Rom, Shakthar, OSC Lille, der VfB Stuttgart und der LASK stehen als Gegner fest.
In Athen wird es wild
AEK Athen darf sich auf große Duelle mit Real Madrid, Manchester City, der AS Rom, Borussia Dortmund, Galatasaray, Shakthar, LASK und Como 1907 freuen.
Norwegischer Meister
Viking Stavanger bekommt es mit dem FC Bayern, Atlético Madrid, PSV, Aston Villa, Feyenoord, der SSC Neapel, Sabah und dem VfB Stuttgart auf dem Rasen zu tun.
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