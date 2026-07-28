Geubbels im zweiten Anlauf in die Bundesliga?

Statt in die Bundesliga wechselte Willem Geubbels (24) im vergangenen Jahr für neun Millionen Euro vom FC St. Gallen zum Paris FC. Rund elf Monate später kündigt sich schon die Trennung an.

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Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato zufolge befindet sich Geubbbels auf dem Sprung. Paris hat dem Angreifer die Freigabe für einen festen Transfer oder eine Leihe samt Kaufpflicht erteilt.

Erste Interessenten klopfen auch schon an. Laut Foot Mercato strecken zwei deutsche Klubs die Fühler aus, darunter Werder Bremen. Zudem befinden sich die US Lecce und Cagliari Calcio in der Verlosung, auch ein spanischer Spitzenklub prüft die Möglichkeit einer Zusammenarbeit.

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Geubbels für Werder bezahlbar?

Die Grün-Weißen wollen schnellstmöglich einen neuen Angreifer an Bord holen. Abzuwarten bleibt, inwiefern eine Geubbels-Verpflichtung finanziell zu bewerkstelligen wäre. Die Grün-Weißen sind dieser Tage nicht gerade auf Rosen gebettet, es bräuchte also eine kreative Lösung, um den Zuschlag zu erhalten.