Rüdiger-Zukunft: Arbeloa bezieht Stellung

Álvaro Arbeloa hat sich zur Vertragssituation von Antonio Rüdiger (33) geäußert. „Ich mische mich nicht gern in solche Angelegenheiten ein; ich habe großen Respekt vor dem Verein und dem Spieler, und beide Seiten müssen einander verstehen“, zeigte sich der Trainer von Real Madrid auf der heutigen Pressekonferenz der Königlichen diplomatisch. Rüdigers Vertrag läuft im Sommer aus.

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Konkreter wurde Arbeloa dann, als er anfing, vom deutschen Innenverteidiger zu schwärmen: „Ich bin bereit, in meinem Garten eine Statue von Rüdiger aufzustellen. Vom ersten Tag an stand er dem Trainerstab zur Verfügung. Er sagte mir, dass er im März, als es schwierig wurde, zur Verfügung stehen würde, und hier ist er. Die Fans von Real Madrid müssen erkennen, wie viel Glück wir haben, ihn bei uns zu haben.“