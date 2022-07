Mission de Ligt | Ultimatum für CR7

Mission de Ligt

Das Schicksal von Matthijs de Ligt beschäftigt in Italien die ‚Gazzetta dello Sport‘. „Mission in Turin“, titelt die rosarote Sporttageszeitung. „Juve erwartet das richtige Angebot“, heißt es weiter. Hasan Salihamidzic wird am heutigen Montag in Turin zur nächsten Verhandlungsrunde mit der Alten Dame erwartet. „Ziel ist es, die Abwehr der Bianconeri auszutricksen und das Spiel zu gewinnen“, beschreibt die ‚Gazzetta dello Sport‘ malerisch die Verhandlungen.

Ultimatum für Ronaldo

Was macht Cristiano Ronaldo? Die Antwort auf die Frage hält die englische Presse täglich in Atem. Auch am heutigen Montag ist CR7 ein Thema. „United setzt Ronaldo eine Deadline“, heißt es in der ‚Daily Mail‘. Der Portugiese bleibt derzeit der Asien-Tour der Red Devils fern. Nun will Cheftrainer Erik ten Hag wissen, ob der Superstar in ein paar Tagen zumindest an Uniteds Australien-Tour teilnimmt. Der ‚Daily Mirror‘ schreibt von einer „Pflicht-Tour“ für Ronaldo. Oder wie der ‚Daily Express‘ festhält: „Ten Hag legt das Gesetz der Tour fest“.

Haaland der blaue Teufel

Erling Haaland findet man am heutigen Montag ebenfalls auf den Titelseiten der englischen Sportzeitungen. Der Norweger wurde am Wochenende den Fans von Manchester City vorgestellt und wusste gleich, sich bei den Anhängern der Skyblues beliebt zu machen. Am meisten dürfte jedoch die Aussage, den bis 2027 laufenden Vertrag erfüllen zu wollen, für Freude gesorgt haben. Auch über Stadtrivale United hatte Haaland direkt die passende Antwort parat und wollte den Namen der Red Devils gar nicht erst aussprechen. „Haaland feuert den ersten Schuss“, titelt der ‚Daily Star‘.