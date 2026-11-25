Florian Wirtz (23) vom FC Liverpool ist der offizielle Spieler des Spieltags in der Premier League. Die englische Eliteliga würdigt damit den Auftritt des deutschen Nationalspielers beim Sieg gegen Manchester United am Sonntag.

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Wirtz überzeugte beim 4:0-Erfolg im Derby gegen die Red Devils mit einem Treffer, einer Vorlage und einer starken Gesamtleistung. Besonders sein sehenswerter Treffer mit dem Rücken zum Tor bleibt in Erinnerung.