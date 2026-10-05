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Bundesliga

Finaler Durchbruch im Kane-Poker

Harry Kane wird dem FC Bayern über die laufende Spielzeit hinaus erhalten bleiben. Die Verlängerung mit dem Starstürmer hat beim Rekordmeister oberste Priorität. Nun haben sich beide Parteien auf die Rahmenbedingungen geeinigt.

von Martin Schmitz - Quelle: Sky
1 min.
Harry Kane beim Oktoberfest @Maxppp

Harry Kane und der FC Bayern München gehen in eine gemeinsame Zukunft. Wie ‚Sky‘ berichtet, haben sich der amtierende Meister und der Torjäger auf die Rahmenbedingungen eines neuen Vertrags geeinigt. Der neue Kontrakt des England-Kapitäns soll bis 2029 befristet sein, nur letzte Details sind noch zu klären.

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Die Gespräche verlaufen laut dem Bezahlsender nach Plan, auf beiden Seiten herrsche großes Vertrauen, dass die Verlängerung zeitnah abgeschlossen wird. Zuletzt forderte Kane eine begrenzte Ausstiegsklausel, die ihm eine Premier League-Rückkehr ermöglicht. Darüber hinaus soll Ex-Klub Tottenham Hotspur ein Matching Right eingeräumt werden.

Ob diese Teil des finalen Deals ist, ist nicht bekannt. Einen Termin für die Unterschrift gibt es laut ‚Sky‘ noch nicht. An der grundsätzlichen Einigung sei jedoch nicht mehr zu rütteln.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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