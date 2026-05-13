Brandt-Wechsel nimmt Form an

Julian Brandt war bei Borussia Dortmund niemals unumstritten, seine Statistiken sprechen jedoch für sich. Dennoch geht die Zeit bei den Schwarz-Gelben im Sommer vorbei, der auslaufende Vertrag wird nicht verlängert. Ein Bundesligawechsel ist für den Ex-Nationalspieler keine Option, der Weg des gebürtigen Bremers führt klar ins europäische Ausland.

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Mehrere Klubs sollen Interesse an Brandt haben, darunter auch die AS Rom, der FC Arsenal und Fenerbahce. Die heißeste Spur führt aktuell jedoch zu Atlético Madrid und wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, sind es auch die Rojiblancos, die den ersten Schritt gewagt haben. Dem Fachmagazin zufolge hat sich der Hauptstadtklub bei der Familie des 30-Jährigen gemeldet, die ihn berät, um das Interesse zu hinterlegen.

Konkrete Gespräche nach Saisonende

Brandt hatte bereits vor Wochen klargemacht, dass er aus Respekt gegenüber dem BVB während der laufenden Saison keine Gespräche mit anderen Klubs führen werde. Klar ist laut ‚Sport Bild‘ daher, dass ein Austausch zwischen Atlético und Brandt selbst nach dem abschließenden Spiel gegen Werder Bremen (Samstag, 15:30 Uhr) angesetzt werden wird.

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Atlético gilt als Wunschziel des Rechtsfußes, dessen Freundin in Spanien lebt, der selbst spanisch spricht und die dortige Kultur reizvoll findet. Der Klub von Trainer Diego Simeone wiederum sucht einen Ersatz für Vereinslegende Antoine Griezmann (35), der den Klub am Saisonende verlässt und zu Orlando City in die Major League Soccer wechseln wird. Brandt ist dem Vernehmen nach der klare Favorit auf die Nachfolge des Publikumslieblings.