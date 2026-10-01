Nach Ronaldo-Abflug: Portugal vergibt Nummer 7 neu

Nachdem Cristiano Ronaldo das portugiesische Camp verlassen hat, wird auch seine Nummer schnell neu vergeben. Aus der offiziellen Liste der UEFA ist zu entnehmen, dass heute Abend (20:45 Uhr) gegen Dänemark Rafael Leão mit der Nummer 7 auflaufen wird. Der 27-Jährige hatte zuletzt die 17.

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Hintergrund ist allerdings kein Nachtreten des Verbandes gegen CR7. Vielmehr steht in den offiziellen Statuten der UEFA, dass bei der Nations League die 23 Spieler auf dem Spielberichtsbogen die Nummern 1-23 tragen müssen. Da Jorge Jesus wieder einen 23-Mann-Kader nominiert hat, müssen also alle Nummern vergeben werden.