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UEFA Nations League

Nach Ronaldo-Abflug: Portugal vergibt Nummer 7 neu

von Dominik Sandler
Cristiano Ronaldo mit Nationaltrainer Jorge Jesus @Maxppp
Dänemark Portugal

Nachdem Cristiano Ronaldo das portugiesische Camp verlassen hat, wird auch seine Nummer schnell neu vergeben. Aus der offiziellen Liste der UEFA ist zu entnehmen, dass heute Abend (20:45 Uhr) gegen Dänemark Rafael Leão mit der Nummer 7 auflaufen wird. Der 27-Jährige hatte zuletzt die 17.

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Hintergrund ist allerdings kein Nachtreten des Verbandes gegen CR7. Vielmehr steht in den offiziellen Statuten der UEFA, dass bei der Nations League die 23 Spieler auf dem Spielberichtsbogen die Nummern 1-23 tragen müssen. Da Jorge Jesus wieder einen 23-Mann-Kader nominiert hat, müssen also alle Nummern vergeben werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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