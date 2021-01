60 Millionen: PSG interessiert sich für Dybala

Bis 2022 ist das aktuelle Arbeitspapier von Paulo Dybala bei Juventus Turin datiert. Die Bianconeri bieten eine Verlängerung mit einem Jahresgehalt von zehn Millionen Euro an. Im Februar erwarten die Bianconeri eine Antwort vom Argentinier, ob er das Angebot annimmt.

Die Zeit bis dahin nutzen will offenbar Paris St. Germain. Wie ‚Sport Mediaset‘ berichtet, hofft der französische Serienmeister auf die Verpflichtung des 27-Jährigen. Mauricio Pochettino wollte seinen Landsmann Dybala einst schon zu Tottenham Hotspur holen, scheiterte aber bei diesem Versuch.

Dem Bericht zufolge könnte PSG nun für den Sommertransfermarkt eine Offerte in Höhe von 60 Millionen Euro in Aussicht stellen. Juve sieht Dybalas Marktwert zwar eher bei 80 Millionen Euro, angesichts von einem Jahr Restlaufzeit des Vertrags und der Coronakrise wäre eine Einigung in der Mitte aber wohl denkbar.

FT-Meinung