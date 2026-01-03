Schlechtes Omen für Füllkrug | Schlechte Presse für Kovac

„Fluch“ für Füllkrug?

Beim 1:0-Sieg vom AC Mailand bei Cagliari Calcio am gestrigen Freitagabend absolvierte Niclas Füllkrug seine ersten Minuten im Trikot der Lombarden. Trainer Massimiliano Allegri lobt im Anschluss bei ‚DAZN‘: „Füllkrug hat sich gut eingefügt, er kam mit viel Ehrgeiz und Enthusiasmus nach Mailand. Er ist eine Bereicherung für uns.“

Doch es gibt auch ein schlechtes Omen für den DFB-Stürmer. Die ‚Tuttosport‘ schreibt nämlich vom „Fluch der Nummer neun“ bei Milan. Füllkrug trägt das prestigeträchtige Stürmer-Trikot, das zuletzt so viele Flops anhatten. Die ‚Tuttosport‘ zählt sie auf: „Matri, Torres, Destro, Luiz Adriano, Lapadula, André Silva, Higuaín, Piatek, Mandzukic und Jovic“. Einzige positive Ausnahme seit Filippo Inzaghi (2001 bis 2012): Olivier Giroud, der mit der Neun auf dem Rücken elf Tore zu Milans Meistertitel 2022 beitrug.

Kovac muss liefern

Borussia Dortmund ist am gestrigen Freitag im Trainingslager im spanischen Marbella eingetroffen. Zwar kann der BVB mit dem bisherigen Saisonverlauf durchaus zufrieden sein: Platz zwei in der Liga und Platz zehn in der Champions League. Doch das Pokal-Aus, eine nach unten zeigende Formkurve und zickige Stars ließen auch erste Zweifel an Trainer Niko Kovac aufkommen.

Die vereinsnahen ‚Ruhr Nachrichten‘ sind natürlich mit nach Marbella gereist und titeln heute: „Der BVB auf der Suche nach seiner Identität“ Schließlich sei Schwarz-Gelb „immer noch ein Team auf der Suche nach dem eigenen Weg. Die Pflicht erfüllt der BVB in der Regel ordentlich, die Kür gelingt selten.“ Dies verbindet das Blatt mit der Forderung: „Kovac muss das Team weiterentwickeln.“