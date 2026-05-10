Real-Einigung: Mourinho öffnet die Tür

Trainer José Mourinho lässt seine Zukunft bei Benfica Lissabon offen. Auf einer Pressekonferenz sagte der 63-Jährige: „Ich hatte keinerlei Kontakt zu Real Madrid. Hatte ich nicht und bis zum letzten Meisterschaftsspiel gegen Estoril werde ich ihn auch nicht haben. Danach gibt es ein Zeitfenster von einer Woche, in dem ich die Freiheit habe, mit wem auch immer zu sprechen.“

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Erst gestern wurde übereinstimmend berichtet, dass sich der Portugiese sogar schon mit den Königlichen einig sein soll. Die Berichte wies The Special One für den Moment zurück: „All diese Geschichten, die aufgetaucht sind – Forderungen, Treffen – sind reine Spekulation.“ Sein Vertrag bei Benfica läuft noch bis 2027, beinhaltet für diesen Sommer aber eine Ausstiegsklausel. Mit einem möglichen Wechsel zu Real will sich Mourinho offensichtlich zeitnah auseinandersetzen.