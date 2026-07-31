Nach Drohung: FIFA wehrt sich

Die FIFA will an dem Plan festhalten, die Organisation für Investoren zu öffnen. Das bekräftigt der Verband in einem offiziellen Statement: „⁠Unser geplanter Konsultationsprozess wurde durch unrichtige Medienberichte gestört. Wir werden diesen Konsultationsprozess fortsetzen, um sicherzustellen, dass jeder Fußballverband die Möglichkeit hat, seine Stimme auf der Grundlage von Fakten abzugeben.“ Sowohl der europäische Verband UEFA als auch der nord- und mittelamerikanische Verband CONCACAF hat mit seinen Mitgliedern bereits angekündigt, sich gegen das neue Modell auszusprechen und sogar die anstehende Weltmeisterschaft zu boykottieren.

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Die FIFA nehme die „Rückmeldungen und Bedenken zur Kenntnis und respektiere sie“, heißt es in der Mitteilung. „Niemand verkauft den Fußball. Das ist nichts, was die FIFA jemals in Betracht ziehen würde. Jeder hat das Recht, seinen Widerstand zu äußern und weitere Klarstellungen einzufordern, aber keine einzelne Instanz kann für sich beanspruchen, alle 211 Mitgliedsverbände weltweit zu vertreten“, so weiter. Klar ist aber auch: Um die Gründung der FIFA Forward Enterprise (FFE) durchzuführen und die Pläne dadurch in die Tat umzusetzen, benötigt die FIFA die Mehrheit ihrer Mitgliedsstaaten. 55 Verbände der UEFA und 41 des CONCACAF haben sich bereits dagegen ausgesprochen. Nur noch zehn Stimmen fehlen somit, um die Pläne auf Eis zu legen.