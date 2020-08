Real Madrid: Nur einer will gehen

Real Madrid möchte den Kader für die kommende Saison ausdünnen, weshalb einige prominente Namen auf der Streichliste stehen. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, soll jedoch nur James Rodríguez (29) bereit sein, den Klub freiwillig zu verlassen. Gareth Bale (31) und Mariano Díaz (27) stehen ebenfalls zum Verkauf – sind einem Wechsel aber offenbar nicht sonderlich zugeneigt.

James ist unzufrieden aufgrund der geringen Einsatzzeit unter Zinedine Zidane und strebt wohl einen Wechsel in die Premier League oder die Serie A an. Ebenso möglich ist ein Verbleib in La Liga. Bale möchte seinen hoch dotierten Vertrag, der 2022 ausläuft, wohl aussitzen. Für Angreifer Mariano, der bei den Blancos noch bis 2023 unter Vertrag steht, gilt derzeit dasselbe.