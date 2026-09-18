Mit Einschränkung? HSV verlängert mit Polzin

Den Saisonstart im schwierigen zweiten Jahr nach dem Aufstieg hat der Hamburger SV komplett in den Sand gesetzt. Null Punkte und 0:12 Tore aus den ersten drei Bundesligapartien bedeuten die schlechteste Bilanz aller Klubs aus den Top5-Ligen Europas. Dennoch darf Trainer Merlin Polzin weitermachen und wird noch länger an die Rothosen gebunden.

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Wie der Nordklub offiziell verkündet, verlängern sowohl der Chefcoach als auch seine Co-Trainer Loic Fave, Richard Krohn und Max Bergmann langfristig. „Sie überzeugen mit ihrer Expertise, ihrer Akribie, ihrem Fleiß und ihrer tagtäglichen Leidenschaft“, lässt sich Sportvorständin Kathleen Krüger zitieren.

🎶 „Gemeinsam gegen alle!“ 🎶



Mit Vertrauen und Überzeugung: Wir haben die Verträge mit unserem Trainerteam langfristig verlängert. 🔷✍️



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Die aktuell schwierige sportliche Lage sei zwar im Blick, die grundlegende Arbeit der Übungsleiter gehe jedoch in die richtige Richtung, so Krüger: „Unser grundsätzliches Bekenntnis haben wir frühzeitig und zuletzt immer wieder klar kommuniziert. Wir werden gemeinsam in die Zukunft gehen, wissen parallel auch um die aktuelle sportliche Situation. Vertrauen bedeutet nicht, dass Ergebnisse zweitrangig werden, sondern basiert auf kritischer Auseinandersetzung. Umso bewusster und aus voller Überzeugung verlängern wir die Verträge von Merlin, Loic, Richi und Max.“

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Ist es das richtige Zeichen vom HSV, jetzt mit Polzin und seinem Trainerteam zu verlängern? Ja, sie werden den HSV aus der Krise führen Nein, man hätte noch ein paar Spiele abwarten sollen Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Mittlerweile ist Merlin Polzin unter den aktuellen Bundesliga-Trainern am fünftlängsten im Amt. Seit seiner Amtsübernahme im November 2024 blickt er auf 62 Pflichtspiele auf der Bank des HSV zurück und zeichnete 2025 verantwortlich für den Wiederaufstieg des ehemaligen Bundesliga-Dinos nach sieben Jahren im Unterhaus.

Trotz aller Vertrauensbekundungen soll die Verlängerung jedoch lediglich für die Bundesliga gültig sein. Ob das tatsächlich der Fall ist, geht aus der offiziellen Mitteilung nicht hervor.