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Offiziell Serie B

Kurioses Trainer-Novum in Brasilien

von Remo Schatz - Quelle: criciuma.com
3 min.
Guarani unterlag unter Umberto Louzer Juventud in der Comnebol Libertadores @Maxppp

Im brasilianischen Profifußball ist es zu einem wohl weltweiten Novum gekommen. Wie Zweitligist Criciúma EC offiziell bestätigt, übernimmt Umberto Louzer das Team bis zum Saisonende. Der Übungsleiter kommt dabei auf Leihbasis von Guarani FC.

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Beim Drittligisten steht Louzer noch bis Ende des kommenden Jahres unter Vertrag und wird Mitte November dort zurückerwartet. Der Hintergrund ist, dass in der dritten Liga die Saison bereits beendet ist, während in der zweiten Liga noch neun Spieltage ausstehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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