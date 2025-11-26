Rekordablöse? FCA öffnet Matsima die Tür

Der FC Augsburg könnte Chrislain Matsima trotz der jüngsten Vertragsverlängerung schon bald verlieren. Wie der ‚kicker‘ berichtet, werden die Fuggerstädter dem Franzosen keine Steine in den Weg legen, sollte im kommenden Sommer oder ein Jahr später ein größerer Klub anklopfen. Eine Ausstiegsklausel sei in dem neuen Arbeitspapier aber nicht verankert, folglich hat der Bundesligist die Trümpfe in der eigenen Hand.

Voraussetzung für einen Abgang sei eine marktgerechte Ablöse, im Optimalfall soll der 23-Jährige dem FCA einen neuen Rekord einbringen. Die teuersten Verkäufe bislang waren Ermedin Demirovic (27) zum VfB Stuttgart und Abdul Rahman Baba (31), der vor zehn Jahren zum FC Chelsea gewechselt war. Beide haben den Augsburgern jeweils rund 25 Millionen eingebracht. Erst im Sommer hatten die bayrischen Schwaben für Matsima fünf Millionen an die AS Monaco überwiesen.