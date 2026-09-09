HSV: Neuer Vuskovic-Plan steht

Der erste große Schritt zur Rückkehr von Mario Vuskovic (24) in den Spielbetrieb des Hamburger SV steht bevor. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird der Innenverteidiger am kommenden Dienstag zum ersten Mal nach seiner vierjährigen Dopingsperre am Mannschaftstraining der Hanseaten teilnehmen. Wegen des zu erwartenden großen Fan-Zulaufs denkt der HSV laut der Boulevardzeitung sogar darüber nach, die Einheit ins Stadion zu verlegen.

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Die Sperre des Kroaten für den Spielbetrieb läuft zwei Monate später ab, auch in Testspielen darf Vuskovic noch nicht mitwirken. Offen sei derzeit noch, in welchem Umfang der Rechtsfuß am ersten Training teilnehmen kann. Das soll die sportmedizinische Untersuchung am Tag davor ergeben. Vuskovics persönlicher Trainer Josko Vlasic beteuerte zuletzt öffentlich: „Ich denke, Mario ist jetzt besser als je zuvor. Schneller, wendiger, kompakter und besser am Ball.“