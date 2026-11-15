Augsburg: Absolute Vorsicht bei Matsima

Der FC Augsburg will bei Chrislain Matsima keinerlei Risiko eingehen. Laut dem ‚kicker‘ ist es „kaum vorstellbar“, dass der Innenverteidiger nach seinem leichten Muskelfaserriss am vergangenen Dienstag bereits heute in einer Woche gegen Mainz 05 (15:30 Uhr) wieder einsatzbereit sein wird.

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Matsima hatte sich zu Jahresbeginn eine schwere Muskelverletzung zugezogen und fiel monatelang aus. In dieser Spielzeit ist der 24-jährige Franzose gesetzt und verpasste noch keine einzige Pflichtspielminute.