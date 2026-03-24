Schwartz übernimmt in Münster

Bei Preußen Münster weht ab sofort ein anderer Wind. Alois Schwartz geht die Aufgabe an, den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga zu schaffen. Der Vertrag gilt bis Saisonende, somit hat der 58-Jährige noch sieben Spiele zur Verfügung, um das Ziel zu erreichen.

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Geschäftsführer Sport Ole Kittner gibt sich kämpferisch: „Alois Schwartz ist ein sehr erfahrener Trainer, der mit klarer Führung und Struktur bereits gezeigt hat, dass er Mannschaften im Abstiegskampf wertvolle Impulse geben kann. Er weiß, was es braucht, um in dieser Situation die Chancen auf einen erfolgreichen Saisonausgang zu maximieren.“