Top-Talent entscheidet sich für den DFB

Der DFB hat das Rennen um Louey Ben Farhat (20) offenbar für sich entschieden. Nach Informationen von ‚Transfermarkt.de‘ hat sich der Offensivspieler für einen Verbandswechsel und somit für eine Zukunft in der deutschen Nationalmannschaft entschieden.

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Ben Farhat lief in der Vergangenheit für die tunesische U20-Nationalmannschaft auf, im Frühling trug er zudem in zwei Testspielen das Trikot von Tunesiens A-Team. Die Nordafrikaner wollten Ben Farhat für die WM nominieren – dort hätte er sich dann festgespielt.

Als Gründe für seine Absage führte der Rechtsfuß nach einer längeren Verletzungspause die hohe Belastung an. Aber auch mit Blick auf die mögliche Perspektive beim DFB dürfte er auf die Teilnahme am Turnier verzichtet haben. Möglich, dass Ben Farhat in der Länderspielphase ab Ende September nun zunächst einmal für die U21 des DFB berufen wird.

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Auch auf Vereinsebene steht für den gebürtigen Waiblinger übrigens eine Veränderung an: Der SC Freiburg hat Ben Farhat für bis zu zehn Millionen Euro vom Karlsruher SC verpflichtet, ihn für diese Saison aber noch an den Zweitligisten zurückverliehen.