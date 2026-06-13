WM: Zwei Brennpunkte im DFB-Team

Ist Neuer bereit?

Vor rund einem Monat stand Manuel Neuer das letzte Mal in einem Pflichtspiel zwischen den Pfosten. Am morgigen Sonntag soll der Bayern-Keeper dann nach zwei Jahren ausgerechnet zum WM-Auftakt sein Comeback in der deutschen Nationalmannschaft geben. Tut sich Bundestrainer Julian Nagelsmann mit der Entscheidung einen Gefallen?

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Klar, aus sportlicher Sicht gehört Neuer weiterhin zur absoluten Weltklasse. Darüber hinaus wird der Weltmeister von 2014 und fünfmalige Welttorhüter kein Problem damit haben, ins kalte Wasser geschmissen zu werden. Ob der Körper des 40-Jährigen mitmacht, steht allerdings auf einem anderen Blatt.

Schon in der abgelaufenen Spielzeit hatte Neuer regelmäßig mit kleineren Blessuren zu kämpfen. Sollte er gegen Curaçao einen Rückschlag erleiden, wäre das auch angesichts der nicht ganz glücklichen Kommunikation von Nagelsmann ein Desaster, das man sich hätte sparen können. Schließlich hat sich Oliver Baumann (36) von der TSG Hoffenheim bis dato eigentlich als sicherer Rückhalt erwiesen.

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Pulverfass Sané

Bei einem Großteil der deutschen Fans hat Leroy Sané (30) seinen Kredit längst verspielt. Zu selten bestätigte der Offensivakteur sein enormes Potenzial mit guten Leistungen auf dem Platz. Darüber hinaus steht der Linksfuß exemplarisch für das widersprüchliche Auftreten von Nagelsmann, der dem Galatasaray-Profi trotz seiner durchwachsenen Saison immer wieder das Vertrauen schenkt, statt das bei Amtsantritt ausgerufene Leistungsprinzip durchzusetzen.

Aufgrund der verletzungsbedingten Abreise von Lennart Karl (18/FC Bayern) wird Sané mit großer Wahrscheinlichkeit auch gegen den WM-Neuling starten. Es ist vermutlich seine allerletzte Chance, die Fußballnation mit einem Sahne-Auftritt wieder hinter sich zu bringen. Enttäuscht der gebürtige Essener selbst gegen Curaçao, sind seine regelmäßigen Einsätze nicht mehr zu rechtfertigen.