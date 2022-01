Südkorea-Talent zum FC Bayern

Der FC Bayern steht offenbar vor der Verpflichtung von Hyun-ju Lee. Das 16-jährige Talent der Pohang Steelers absolvierte im Winter ein Probetraining am Campus des Rekordmeisters und steht nach Informationen von ‚Footballist‘ vor einer Leihe an die Säbener Straße. Zusätzlich sichern sich die Bayern dem Bericht des koreanischen Portals zufolge eine Kaufoption.

Lee durchlief sämtliche Auswahlteams in Südkorea von der U15 bis zur U18. Der 1,69 Meter große Mittelfeldspieler reist dem Vernehmen nach noch in dieser Woche in die bayrische Landeshauptstadt, um seinen Transfer zum Bundesliga-Primus abzuschließen.