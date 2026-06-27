Hannover: Interesse an WM-Fahrer Okon

Ime Okon hat sich spätestens mit seinen starken Leistungen für Südafrika bei der Weltmeisterschaft in das Rampenlicht anderer Klubs gespielt. Wie die ‚Bild‘ berichtet, steht der 22-Jährige bei einigen Vereinen aus der Major League Soccer auf dem Zettel. Auch in England soll man den jungen Innenverteidiger beobachten.

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Okon war erst im vergangenen Sommer ablösefrei aus seiner südafrikanischen Heimat zu Hannover 96 gewechselt, wo er ein bis 2029 datiertes Arbeitspapier unterzeichnete. Für die Niedersachsen bestritt der Defensivakteur seitdem 26 Pflichtspiele. Bei der laufenden Weltmeisterschaft stand der sechsfache Nationalspieler in jedem Gruppenspiel über die volle Distanz auf dem Platz und feierte den Einzug ins Sechzehntelfinale. Dort trifft die Bafana Bafana nun auf Gastgeber Kanada.