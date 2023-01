AC Milan: Leão-Verlängerung greifbar

Paolo Maldini zeigt sich optimistisch, dass Rafael Leão seinen noch bis 2024 datierten Vertrag beim AC Mailand verlängern wird. Der Sportdirektor sagte am heutigen Mittwoch: „Es scheint nun so, als seien wir auf der selben Seite. Anscheinend will er bleiben.“

Leão gehört zu Milans besten Offensivkräften und ist entsprechend umworben. Zuletzt gab es auch Gerüchte um das Interesse des FC Bayern. Lange zierte sich der 23-jährige Portugiese, seinen Kontrakt zu verlängern. Nun stehen die Zeichen aber doch gut.

