Stöger kehrt nach Bochum zurück

Nach zwei Zwischenstationen kehrt Kevin Stöger (28) offiziell zum Vfl Bochum zurück. Wie der Klub mitteilt, kommt der Österreicher ablösefrei von Mainz 05 und unterschreibt einen Vertrag bis 2024. Für die 05er absolvierte der Spielmacher insgesamt 45 Pflichtspiele (vier Tore, eine Vorlage).

Unter der Anzeige geht's weiter

„Kevin Stöger kennt die Bundesliga und kennt den VfL, das sind zwei wichtige Voraussetzungen“, freut sich Sebastian Schindzielorz, Geschäftsführer Sport beim VfL Bochum, „wir haben uns über einen längeren Zeitraum mit ihm befasst und schon früher versucht, ihn zum VfL zurückzuholen. Nun ist es uns gelungen, nachdem sein Vertrag in Mainz ausgelaufen ist und er ablösefrei wechseln konnte. Kevins Stärken, vor allem in technischer Hinsicht, dürften den meisten in Bochum noch präsent sein. Bei uns hat er die Chance, wieder durchzustarten und seine Fähigkeiten gewinnbringend einzusetzen.“

„Ich freue mich über die Rückkehr an die Castroper Straße“, blickt Stöger auf die kommende Zeit voraus, „der VfL hat sich lange um mich bemüht, der Kontakt ist stets aufrechterhalten worden. Ich habe richtig Lust auf die neue Saison und will natürlich mit der Mannschaft und den Fans eine geile und erfolgreiche Zeit haben. Das Ziel ist ganz klar der erneute Klassenerhalt, dafür werde ich alles geben.“

Es ist bereits sein zweiter Wechsel, ohne dass eine Ablösesumme für den offensiven Mittelfeldspieler floss. Zu Mainz stieß Stöger, nachdem sein Vertrag bei Fortuna Düsseldorf ausgelaufen war.