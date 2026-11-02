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La Liga

Barça: 40 Millionen für Balde

von Fabian Ley - Quelle: Sport
1 min.
Alejandro Balde (l.) im Defensivzweikampf @Maxppp

Der FC Barcelona hat ein Preisschild für Alejandro Balde festgelegt. Laut einem Bericht der ‚Sport‘ fordern die Katalanen mindestens 40 Millionen Euro für den 23-jährigen Linksverteidiger, der nur noch selten zum Zuge kommt und ein klarer Abgangskandidat im Winter ist. Barça sei offen für einen Verkauf oder eine Leihe mit anschließender Kaufpflicht.

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Auch Balde selbst beschäftigt sich inzwischen mit einem Wechsel, beim Eigengewächs wächst die Unzufriedenheit über die aktuelle Rolle unter Trainer Hansi Flick. Potenzielle Abnehmer tummeln sich vor allem in der Premier League. Manchester United und der FC Chelsea haben sich der ‚Sport‘ zufolge erkundigt, beim FC Liverpool und Manchester City beobachte man die Situation ebenfalls. Auch Juventus Turin und die AS Rom sollen zumindest angefragt haben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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