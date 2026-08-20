Eintracht Frankfurt läuft die Zeit davon. Keine zwei Wochen vor Ende der Transferphase gibt es noch einige Baustellen im Kader von Trainer-Rückkehrer Adi Hütter. Dieser mahnte kürzlich öffentlich fehlende Qualität an und sorgte mit seiner Torhüterentscheidung gegen Kauã Santos (23) für ordentlich Gesprächsstoff. Zudem soll Leeds United vor einer Verpflichtung von Michael Zetterer (31) stehen.

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Nun ist es an Markus Krösche, die Mannschaft auf den letzten Drücker noch wettbewerbsfähig nachzubessern. Dafür erhält der Sportvorstand von der Vereinsführung die Lizenz zum Shoppen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, sollen „möglichst bis zum Wochenende“ die Probleme im Tor und in der Abwehr gelöst werden.

Bilanz wird am Schluss gezogen

Dafür weichen die SGE-Bosse eine wichtige Vorgabe auf. Krösche soll in diesem Transferfenster einen Überschuss von 50 Millionen Euro erzielen. Dennoch darf er nun deutlich mehr ins Risiko gehen: „Kösche kann einkaufen gehen, ohne ständig an die Einnahmenseite denken zu müssen. Heißt: Erst agieren, dann abgeben – und das auch notfalls am Deadline Day.“ Der geforderte Überschuss muss demzufolge erst „nach Ende der Wechselperiode nachgewiesen werden“.

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Im Tor läuft aktuell alles auf Noah Atubolu (24/SC Freiburg) hinaus, für die Abwehr hat die SGE Lilian Brassier (26/Stade Rennes), Clément Akpa (24/AJ Auxerre), Diogo Leite (27/vereinslos) und Thilo Kehrer (29/AS Monaco) im Visier. Eigentlich sollte auch ein neuer Stürmer als Alternative zu Jonathan Burkardt (26) und Younes Ebnoutalib (22) verpflichtet werden, doch anlässlich der akuten Defensivprobleme wird die Suche laut der Boulevardzeitung aktuell hintenangestellt.