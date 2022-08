HSV verleiht Ambrosius zum Ligarivalen

Der Hamburger SV hat einen Leiharbeitgeber für Stephan Ambrosius gefunden. Wie die ‚Bild‘ berichtet, zieht es den Innenverteidiger zum Karlsruher SC. Bereits am gestrigen Montagabend ist der 23-Jährige in Richtung Fächerstadt aufgebrochen, am heutigen Dienstag steht der Medizincheck an.

Am kommenden Samstag soll Ambrosius dann schon für seinen neuen Klub gegen Jahn Regensburg (13 Uhr) auflaufen. Das Gehalt des gebürtigen Hamburgers, der für die ghanaische Nationalmannschaft aufläuft und sich Hoffnungen auf die WM in Katar macht, teilen sich die beiden Zweitligisten.