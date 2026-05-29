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Brown-Abgang: Frankfurt muss Millionen abdrücken

von Lukas Weinstock - Quelle: Bild
Nathaniel Brown hat den Kopf oben @Maxppp

Nathaniel Brown (22) könnte die Kassen beim 1. FC Nürnberg erneut klingeln lassen. Sollte Eintracht Frankfurt den Linksverteidiger verkaufen, erhält der Club laut der ‚Bild‘ 12,5 Prozent der Ablösesumme. Da die Eintracht ein Preisschild von etwa 65 Millionen Euro festgelegt hat, winkt den Franken ein Millionen-Regen.

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Browns Vertrag in der Mainmetropole läuft noch bis 2030. Der feine Linksfuß strebt jedoch den nächsten Karriereschritt an, weshalb die Zeichen im Sommer auf Trennung stehen. Interessiert sind zahlreiche Topklubs – darunter auch der FC Bayern, der sich Berichten zufolge bereits mit Browns Lager getroffen hat.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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