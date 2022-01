Newcastle vor Wood-Transfer

Newcastle United arbeitet intensiv an der Verpflichtung eines neuen Stürmers. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, sind die Verhandlungen der Magpies mit Chris Wood von Premier League-Konkurrenten FC Burnley weit fortgeschritten. Bereits am heutigen Dienstagabend soll der 30-Jährige in Englands Nordosten reisen und den Medizincheck absolvieren.

Wood zählt in Burnley, wo der Neuseeländer noch bis 2023 unter Vertrag steht, zum Stammpersonal und verbuchte in 17 Einsätzen drei Torerfolge. Der Klub sucht aktuell dringend Verstärkung, da die Mannschaft von Eddie Howe auf dem vorletzten Tabellenplatz tief im Abstiegskampf steckt. Der Rechtsfuß wäre nach Außenverteidiger Kieran Trippier (31) von Atletico Madrid der zweite Spieler, den Newcastle seit der Übernahme einer saudischen Investorengruppe an Land zieht.