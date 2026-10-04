Griechen ärgern DFB | Drei Fünfer für Klopp-Elf

Nach einer wilden Anfangsphase übernahm die deutsche Mannschaft schnell das Zepter. Es entwickelte sich ein ähnliches Spiel wie vor einer Woche. Das Team von Bundestrainer Jürgen Klopp dominierte und spielte vorwiegend in der Hälfte der Gastgeber um den Strafraum herum, kam aber nur begrenzt zu Torchancen. Der Fokus der Griechen lag darauf, tief zu verteidigen und über Konter Nadelstiche zu setzen.

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Ein Tor von Johnny Burkardt (33.), der nach hervorragender Vorarbeit von Derry Scherhant aus kurzer Distanz einnetzte, kassierte der VAR wieder ein. Grund dafür war, dass Tom Bischof im Vorfeld des Treffers auf Höhe des Mittelkreises den Ball mit der Hand spielte. Zwingende Chancen waren bis zum Halbzeitpfiff Mangelware, auch wenn die Deutschen kein schlechtes Spiel auf den Rasen brachten.

Griechen giftiger in der zweiten Halbzeit

Zwanzig Minuten vor Ende der Partie erkämpften sich die Griechen mehr und mehr Spielanteile. Das lag auch daran, dass die Einwechslungen von Said El Mala und Nick Woltemade keine frischen Impulse brachten, sondern vollständig ihren Zweck verfehlten. Die später eingewechselten Bambasé Conté und Mika Baur konnten aufgrund der geringen Spielzeit auch keine Akzente mehr setzen.

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So blieb nach Abpfiff nur ein Punkt, den die Deutschen vom Auswärtsspiel mitnehmen konnten. Obwohl die Elf von Klopp über die gesamte Spielzeit das bessere Team war, blieb ein Torerfolg – abgesehen vom zurückgenommenen Burkardt-Tor – aus. Bis auf vereinzelte Ausfälle lieferte die DFB-Elf aber eine couragierte Leistung ab.

Die Noten für den DFB

Eingewechselt:

63' El Mala (5,5) für Karl

63' Woltemade (5) für Burkardt

83' Conté (-) für Scherhant

83' Baur (-) für Bischof