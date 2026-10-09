Kroos auf dem Weg zum Trainer

Toni Kroos bereitet sich offenbar auf eine Karriere an der Seitenlinie vor. Er befindet sich „auf dem Weg zum Trainer“, titelt die spanische ‚as‘. Darüber hinaus berichtet die Sportzeitung, dass Kroos dem spanischen Verband mitgeteilt habe, am speziellen Trainerkurs für Profifußballer teilzunehmen.

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Wird Toni Kroos ein erfolgreicher Trainer? Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen Nein, nicht jeder guter Spieler wird auch ein guter Trainer Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Der erfolgreiche Abschluss des Lehrgangs würde den 36-Jährigen dazu berechtigen, jede Mannschaft als Cheftrainer zu übernehmen. Aktuell darf der 114-fache deutsche Nationalspieler in Spanien bis zur dritten Liga hauptverantwortlich anheuern.

Kroos hatte 2024 seine Schuhe an den Nagel gehängt. Kurz darauf eröffnete der ehemalige Weltklasse-Mittelfeldstratege in Madrid die Toni Kroos Academy. Im Frühjahr wollten die Königlichen den Ex-Spieler im Sportlichen Bereich integrieren, die Gespräche mündeten aber nicht in einer erneuten Zusammenarbeit.

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Jetzt will Kroos den Grundstein für eine Trainer-Karriere legen. Wo er eines Tages anheuert, steht noch in den Sternen.