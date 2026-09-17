United-Fehlstart: Wie geht’s weiter mit Carrick?

Manchester United hat den Saisonstart komplett in den Sand gesetzt und Trainer Michael Carrick steht bereits stark in der Kritik. Im Nachgang des Ausscheidens im League Cup gegen Brighton & Hove Albion (2:3) nach zwischenzeitlicher 2:0-Führung stellte sich der 45-Jährige in der Mixed Zone: „Ich fühle mich nicht unter Druck. So oder so, das stört mich kein bisschen. Im Allgemeinen stört mich das überhaupt nicht. Das ist also die ultimative Herausforderung, das war hier schon immer so und wird auch immer so bleiben.“

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In der Premier League rangieren die Red Devils nach nur einem Sieg aus vier Spielen lediglich auf Platz 13. Große Sorgen bereite der Fehlstart dem United-Coach allerdings nicht: „Natürlich können wir das Blatt noch wenden. Wir haben einige wirklich gute Spieler, und im Moment fühlt es sich schlecht an, weil wir keine großartige Woche hatten – oder zwei oder drei Wochen. Aber das bedeutet nicht, dass man nicht schnell wieder ein Fußballspiel gewinnen kann.“