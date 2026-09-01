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Schalke-Profi für Medizincheck freigestellt

von Daniel del Federico - Quelle: RevierSport
Anton Donkor im Training bei Schalke 04 @Maxppp

Anton Donkor steht unmittelbar vor einem Abgang vom FC Schalke 04. Wie ‚RevierSport‘ berichtet, wurde der 28-Jährige von den Knappen freigestellt, um den Medizincheck bei einem neuen Klub zu absolvieren. Um welchen Verein es sich handelt, geht aus dem Bericht nicht hervor.

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Donkor hat auf Schalke keine sportliche Zukunft mehr und kam zuletzt lediglich in der Zweitvertretung der Gelsenkirchener zum Einsatz. Der Linksverteidiger gehört beim Bundesliga-Aufsteiger zu den Besserverdienern und würde das Gehaltsbudget der Königsblauen mit einem Abgang entlasten.

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