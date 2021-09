Barça lehnte Anfrage aus Dortmund ab

Borussia Dortmund hat sich laut Medienberichten aus Katalonien vergeblich um einen Transfer von Óscar Mingueza bemüht. ‚Catalunya Ràdio‘ zufolge wollte der BVB den 22-jährigen Abwehrspieler des FC Barcelona per Leihe plus Kaufoption in die Bundesliga holen.

Barça-Trainer Ronald Koeman habe allerdings seine Zustimmung verweigert. Unter dem Niederländer schaffte Mingueza den Durchbruch zu den Profis, war große Teile der Saison gesetzt und bestritt insgesamt 39 Pflichtspiele. Im Sommer folgten das Debüt für die spanische A-Nationalmannschaft sowie die Olympia-Teilnahme.

Rechtsfuß Mingueza ist überwiegend in der Innenverteidigung gefragt, agiert hin und wieder aber auch rechts hinten. Die Dortmunder Abwehrbaustelle schloss am gestrigen Deadline Day Marin Pongracic (23), der inklusive Kaufoption vom VfL Wolfsburg ausgeliehen wurde.