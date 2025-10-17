Maresca lag falsch: Palmer länger raus

Der FC Chelsea muss länger als erwartet auf die Dienste von Cole Palmer verzichten. Auf der Pressekonferenz der Blues vor der Partie am morgigen Samstag (13:30 Uhr) gegen Nottingham Forest ließ Trainer Enzo Maresca die Journalisten wissen: „Ich habe mich geirrt, er muss leider noch sechs Wochen aussetzen. Also, ja, das ist das Update.“ Der Coach hatte zuvor gesagt, er erwarte den torgefährlichen Offensivspieler im November zurück.

Glück im Unglück: An der Tatsache, dass Palmer keine Operation benötigt, hat sich nichts geändert. Die Leistenverletzung des 23-jährigen Engländers wird weiterhin konservativ behandelt. Palmer kam aufgrund der Probleme im Leistenbereich in der laufenden Saison erst in vier Pflichtspielen zum Einsatz.