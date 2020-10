Ajax verpflichtet Dest-Nachfolger

Ajax Amsterdam reagiert auf den Abgang von Sergiño Dest zum FC Barcelona. Wie der Cruyff-Klub vermeldet, wechselt Rechtsverteidiger Sean Klaiber (26) für drei Spielzeiten vom FC Utrecht nach Amsterdam. Eine weitere Saison kann per Option hinzukommen. Als Ablöse sind fünf Millionen Euro im Gespräch, die sich mit Boni auf bis zu sieben Millionen Euro erhöhen können.

Klaiber ist ehemaliger niederländischer U21-Nationalspieler und seit drei Jahren Stammspieler in Utrecht. Seinen Platz könnte der Deutsche Tobias Pachonik einnehmen, derzeit noch bei Liga-Konkurrent VVV Venlo unter Vertrag.

We all want to play for Ajax 😉#Klaiber2024