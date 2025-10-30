Menü Suche
Statt Terzic oder Rose: Spalletti übernimmt bei Juve

Am Montag schmiss Juventus Turin den Trainer raus. Nun ist klar: Auf Igor Tudor folgt beim italienischen Rekordmeister ein Altmeister der Serie A.

von Julian Jasch - Quelle: juventus.com
Luciano Spalletti im Porträt @Maxppp

Luciano Spalletti widmet sich einer neuen Aufgabe. Der 66-jährige Übungsleiter tritt bei Juventus Turin die Nachfolge des entlassenen Igor Tudor an. Von seinem neuen Arbeitgeber wird Spalletti mit einem Kontrakt bis zum Ende der Saison ausgestattet, der dem Vernehmen nach eine Verlängerungsoption beinhaltet, sollte man die Champions League erreichen.

Spalletti fungierte zuletzt bis Mitte Juni für etwas weniger als zwei Jahre als Coach der italienischen Nationalmannschaft. Davor war er unter anderem schon für die AS Rom, Inter Mailand und die SSC Neapel verantwortlich. Mit Napoli wurde er 2023 italienischer Meister.

JuventusFC
Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus ⚪️⚫️

Benvenuto mister!

🗞️➡️
Derweil beschäftigte sich Juve zwischenzeitlich auch mit anderen Kandidaten, darunter die deutschen Fußballlehrer Edin Terzic und Marco Rose. Die Wahl fiel letztlich aber auf Spalletti.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
