Verletzungsschock auf Schalke

Zusätzlich zum siebten sieglosen Pflichtspiel in Serie muss der FC Schalke 04 bei der 1:2-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim am späten Sonntagabend zwei bittere Verletzungen hinnehmen. Vor allem bei Schienenspieler Robin Goosens gibt es ernste Befürchtungen, wie Trainer Miron Muslic gegenüber ‚DAZN‘ verriet: „Es sieht schlimm aus. Wir befürchten eine schlimme Knieverletzung.“

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Gosens war Anfang der zweiten Halbzeit bei einer Klärungsaktion mit Loris Karius zusammengeprallt. Dabei rauschte der Verteidiger mit dem Fuß voraus in den Keeper hinein. Karius zog sich mehrere Wunden im Gesicht zu und Gosens verdrehte sich das Knie. Beide Spieler mussten ausgewechselt werden, genaue Diagnosen stehen derzeit noch aus.