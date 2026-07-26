Vier Hannover-Abgänge in Arbeit

Hannover 96 will Sechser Noah Engelbreth (21) und Zehner Alexander Vogel (20) in der dritteln Liga parken. Laut der ‚Bild‘ laufen aktuell Gespräche, um die Leihgeschäfte unter Dach und Fach zu bringen. Darüber hinaus befinde sich William Kokolo (26) auf dem Sprung, der linke Außenbahnspieler wurde erst im vergangenen Jahr für 500.000 Euro von Stade Laval an Bord geholt.

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Offensivspieler Daisuke Yokota (26) komplettiert die Streichliste des Zweitligisten. Der Japaner will in die Bundesliga zum SC Paderborn wechseln, die Vereine kamen bislang aber nicht auf einen Nenner in puncto Ablöse.