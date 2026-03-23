Darmstadt verkündet schlimme Marseiler-Diagnose

Der SV Darmstadt 98 erleidet im Kampf um den Bundesliga-Aufstieg einen bitteren Rückschlag. Leistungsträger Luca Marseiler (29) hat sich laut offiziellen Vereinsangaben wie bereits befürchtet beim 1:1-Remis gegen den FC Schalke 04 am Samstag einen Kreuzbandriss zugezogen. Der Offensiv-Allrounder wird den Lilien somit monatelang fehlen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sportdirektor Paul Fernie sagt: „Leider hat sich bewahrheitet, womit wir am Samstagabend schon rechnen mussten. Für Luca tut es mir extrem leid, die Verletzung ist für alle im Verein ein Schock. Luca wird von uns jegliche Unterstützung bekommen und wir sind sicher, dass er mit harter Arbeit, Entschlossenheit und seiner lebensfrohen Art auch diese schwierige Situation meistern wird.“